Guide pratique de l’animation d’une réunion

Comment réussir sa réunion ? Telle est la question fondamentale à laquelle tente de répondre le présent guide. Certes, de nos jours, les réunions ont tendance à perdre leur formalisme. Toutefois, nul ne peut nier que le respect des bonnes procédures permet d'aboutir à de belles résolutions. Ce guide met en lumière et décrypte les bonnes pratiques avant, pendant et après une réunion. Nous avons bien voulu permettre à quiconque le consulte de savoir ce qu'est une réunion, leur typologie, le profil du bon animateur, la nuance entre procès-verbal et compte rendu de réunion. Tout lecteur de ce guide peut se familiariser au langage approprié lors d'une réunion (motion, préalable, soutien...). Enfin, pour plus d'efficacités et pour aboutir à la mise en place d'un dispositif anti chronophage, ce guide a réservé plusieurs développements à la gestion du temps, avant et pendant la réunion.