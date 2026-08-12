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SHALOM

Zippi Lyttleton

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Ce Grand manuel d'hébreu moderne propose un cours pas à pas de l'hébreu tel qu'il est écrit et parlé aujourd'hui. Combinant une approche conviviale et un traitement approfondi de la langue, il permet aux apprenants d'acquérir les compétences essentielles pour communiquer avec confiance et efficacité en hébreu dans un large éventail de situations. Aucune connaissance préalable de la langue n'est requise. Une histoire faite de dialogues tout au long du livre contribue particulièrement au développement des compétences conversationnelles de l'étudiant, en cours ou autodidacte.

Par Zippi Lyttleton
Chez Armand Colin

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Auteur

Zippi Lyttleton

Editeur

Armand Colin

Genre

Hébreu

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SHALOM

Zippi Lyttleton

Paru le 12/08/2026

416 pages

Armand Colin

39,00 €

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Scannez le code barre 9782200636333
9782200636333
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