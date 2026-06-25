Le dernier mot

Achevant un cycle créatif, mais aussi de vie, ce recueil et ses plus de 70 poèmes de styles et de tailles variables, nous parle des mots. Les mots qui peuvent refléter toutes les tonalités de l'existence. Il nous parle aussi de la nécessité de dire ou de se taire, et du sens que cela donne à la vie. La quête de sens. Même dans la fantaisie. La quête de sens, de perspective et de lien ; et aussi de beauté. Ce qui, au fond, est la même chose. La poésie exprimée permet de faire affleurer les réalités cachées et de créer une relation, par le langage, avec les autres et le monde ; y compris dans le silence, et dans l'apparente dualité des thèmes abordés : la vie et la mort, le corps et l'esprit, l'amour et le désamour, la relation et la solitude, le dire et le faire... L'intimité la plus profonde y rejoint, dans la forme et dans le fond des textes, une possible transcendance.