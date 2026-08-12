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#Roman jeunesse

Piratage informatique

Nickelodeon

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Résumé Donnie est pourchassé par un Méchazoïde dans les rues de New York. Il tente de lui échapper en montant à bord du métro. Mais le robot parvient à le retrouver ! Et Bishop, la femme qui le contrôle, prend les commandes du train en piratant le système informatique. Donnie parviendra-t-il à l'arrêter à temps ? La série Légendes des Tortues Ninja adaptée en romans ! - Retrouvez les célèbres Tortues Ninja adolescentes ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les jeunes lecteurs amateurs d'action et d'arts martiaux ! Dès 8 ans.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Piratage informatique

Nickelodeon

Paru le 12/08/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017910619
9782017910619
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