Piratage informatique

Résumé Donnie est pourchassé par un Méchazoïde dans les rues de New York. Il tente de lui échapper en montant à bord du métro. Mais le robot parvient à le retrouver ! Et Bishop, la femme qui le contrôle, prend les commandes du train en piratant le système informatique. Donnie parviendra-t-il à l'arrêter à temps ? La série Légendes des Tortues Ninja adaptée en romans ! - Retrouvez les célèbres Tortues Ninja adolescentes ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les jeunes lecteurs amateurs d'action et d'arts martiaux ! Dès 8 ans.