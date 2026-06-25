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La démocratie consociative pour comprendre et mieux gouverner les sociétés fragmentées en Afrique et en République Démocratique du Congo

Paul Ramazani Muluta

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Dans un continent où les identités se croisent, s'entrechoquent et parfois se déchirent, la règle du nombre ne suffit plus à garantir la stabilité politique. Cet ouvrage explore la démocratie consociative comme une voie réaliste, inclusive et durable pour mieux gouverner les sociétés fragmentées d'Afrique, et particulièrement de la République démocratique du Congo. En articulant analyse historique, lecture juridique et perspectives institutionnelles, Paul Ramazani propose de repenser une démocratie qui reconnaît, intègre et équilibre la pluralité. Il fait un plaidoyer pour une refonte de gouvernance dans les sociétés où la majorité ne suffit plus à apaiser les fractures, assurer la pérennité et la sauvegarde de l'Etat.

Par Paul Ramazani Muluta
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Paul Ramazani Muluta

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Conseil constitutionnel

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La démocratie consociative pour comprendre et mieux gouverner les sociétés fragmentées en Afrique et en République Démocratique du Congo

Paul Ramazani Muluta

Paru le 25/06/2026

252 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

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