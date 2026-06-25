La démocratie consociative pour comprendre et mieux gouverner les sociétés fragmentées en Afrique et en République Démocratique du Congo

Dans un continent où les identités se croisent, s'entrechoquent et parfois se déchirent, la règle du nombre ne suffit plus à garantir la stabilité politique. Cet ouvrage explore la démocratie consociative comme une voie réaliste, inclusive et durable pour mieux gouverner les sociétés fragmentées d'Afrique, et particulièrement de la République démocratique du Congo. En articulant analyse historique, lecture juridique et perspectives institutionnelles, Paul Ramazani propose de repenser une démocratie qui reconnaît, intègre et équilibre la pluralité. Il fait un plaidoyer pour une refonte de gouvernance dans les sociétés où la majorité ne suffit plus à apaiser les fractures, assurer la pérennité et la sauvegarde de l'Etat.