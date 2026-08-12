Mauvais film !

Incroyable ! Ladybug et Chat Noir vont être les héros d'un film, dans lequel jouera le père de Mylène ! Mais Marinette déchante quand elle découvre le scénario... Celui-ci décrit les deux super-héros comme des méchants ! Si le film sort, les Parisiens penseront que ce tissu de mensonges dit la vérité... Il faut empêcher le tournage, coûte que coûte ! La série animée Miraculous adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Miraculous. - Novélisation de la saison 6. - Richement illustré par des images de la série. Dès 8 ans.