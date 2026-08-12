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#Roman jeunesse

Mauvais film !

Catherine Kalengula, Zagtoon

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Incroyable ! Ladybug et Chat Noir vont être les héros d'un film, dans lequel jouera le père de Mylène ! Mais Marinette déchante quand elle découvre le scénario... Celui-ci décrit les deux super-héros comme des méchants ! Si le film sort, les Parisiens penseront que ce tissu de mensonges dit la vérité... Il faut empêcher le tournage, coûte que coûte ! La série animée Miraculous adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Miraculous. - Novélisation de la saison 6. - Richement illustré par des images de la série. Dès 8 ans.

Par Catherine Kalengula, Zagtoon
Chez Hachette

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Auteur

Catherine Kalengula, Zagtoon

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Mauvais film !

Catherine Kalengula, Zagtoon

Paru le 12/08/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384458
9782017384458
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