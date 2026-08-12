Enfilez votre casquette de garagiste et réparez le nouveau vélo de Peppa avec elle ! - Une aventure dans laquelle on découvre qu'on peut faire de belles choses à partir de vieux objets - Un beau moment de complicité entre Peppa et son grand-père Dès 3 ans. Résumé : En aidant Papy Pig à ranger son abri de jardin, Peppa découvre un vélo tout rouillé. Et s'ils le réparaient ? Youpi ! Il est temps pour Peppa d'enfiler sa casquette d'apprentie bricoleuse pour donner une nouvelle jeunesse à ce vieux vélo !