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Le nouveau vélo de Peppa

Hasbro

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Enfilez votre casquette de garagiste et réparez le nouveau vélo de Peppa avec elle ! - Une aventure dans laquelle on découvre qu'on peut faire de belles choses à partir de vieux objets - Un beau moment de complicité entre Peppa et son grand-père Dès 3 ans. Résumé : En aidant Papy Pig à ranger son abri de jardin, Peppa découvre un vélo tout rouillé. Et s'ils le réparaient ? Youpi ! Il est temps pour Peppa d'enfiler sa casquette d'apprentie bricoleuse pour donner une nouvelle jeunesse à ce vieux vélo !

Par Hasbro
Chez Hachette

|

Auteur

Hasbro

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Le nouveau vélo de Peppa

Hasbro

Paru le 26/08/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017377528
9782017377528
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