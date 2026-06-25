Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Manuel de magie terrestre

Jean Ermencia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Port-au-Prince, 1958. Freda Josephine et Alexandre Dumas sont réunis avec leurs proches à la Villa Bougainvilliers pour célébrer leurs fiançailles. Cependant, cet événement heureux dissimule un projet bien plus sinistre. Sous l'égide des membres dévoués de la confrérie de la Vierge éternelle et du Père Balade, une cérémonie vaudoue, connue sous le nom de "passage des âmes", doit être orchestrée. Cette expérience mystique plongera les convives dans une réalité troublante, où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'estompent, révélant des secrets enfouis et des vérités inquiétantes qui changeront à jamais le cours de leurs vies.

Par Jean Ermencia
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Jean Ermencia

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manuel de magie terrestre par Jean Ermencia

Commenter ce livre

 

Manuel de magie terrestre

Jean Ermencia

Paru le 25/06/2026

94 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336622330
9782336622330
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.