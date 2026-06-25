Manuel de magie terrestre

Port-au-Prince, 1958. Freda Josephine et Alexandre Dumas sont réunis avec leurs proches à la Villa Bougainvilliers pour célébrer leurs fiançailles. Cependant, cet événement heureux dissimule un projet bien plus sinistre. Sous l'égide des membres dévoués de la confrérie de la Vierge éternelle et du Père Balade, une cérémonie vaudoue, connue sous le nom de "passage des âmes", doit être orchestrée. Cette expérience mystique plongera les convives dans une réalité troublante, où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'estompent, révélant des secrets enfouis et des vérités inquiétantes qui changeront à jamais le cours de leurs vies.