Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Wesh ?

Ahmed Bouhlal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Antonin Artaud avait écrit : " tout vrai langage est incompréhensible ". Cet aphorisme traverse de bout en bout ce recueil de poèmes. L'auteur, grand expert des urgences psychiatriques, semble s'être approprié cette maxime pour dénoncer la perte de sens survenue dans sa profession : pour s'y référer, seul un langage incompréhensible peut évoquer les sables mouvants de ce qu'est devenue la psychiatrie actuelle où les patients sont souvent réduits à des corps mus par des neurones. Pour l'auteur, le langage semble donc être à la fois un instrument de dénonciation : regardez la folie des urgences psychiatriques ! , et l'exaltation de la langue comme moyen de jouissance au détriment d'une communication quoi qu'il en soit impossible. Jouissance dans l'emploi des mots qui, comme toute jouissance et comme chez Artaud, véhicule la sensation de souffrance cachée tout en étant exaltée par l'éblouissement qu'elle produit.

Par Ahmed Bouhlal
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Ahmed Bouhlal

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Wesh ? par Ahmed Bouhlal

Commenter ce livre

 

Wesh ?

Ahmed Bouhlal

Paru le 25/06/2026

64 pages

Editions L'Harmattan

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336621852
9782336621852
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.