Antonin Artaud avait écrit : " tout vrai langage est incompréhensible ". Cet aphorisme traverse de bout en bout ce recueil de poèmes. L'auteur, grand expert des urgences psychiatriques, semble s'être approprié cette maxime pour dénoncer la perte de sens survenue dans sa profession : pour s'y référer, seul un langage incompréhensible peut évoquer les sables mouvants de ce qu'est devenue la psychiatrie actuelle où les patients sont souvent réduits à des corps mus par des neurones. Pour l'auteur, le langage semble donc être à la fois un instrument de dénonciation : regardez la folie des urgences psychiatriques ! , et l'exaltation de la langue comme moyen de jouissance au détriment d'une communication quoi qu'il en soit impossible. Jouissance dans l'emploi des mots qui, comme toute jouissance et comme chez Artaud, véhicule la sensation de souffrance cachée tout en étant exaltée par l'éblouissement qu'elle produit.