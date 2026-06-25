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Nourrir 400 millions de Sahéliens en 2050

Kossi Kini

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D'ici 2050, l'espace UEMOA devra nourrir une population ayant presque doublé. Face à cette urgence démographique, climatique et sécuritaire sans précédent, la recherche agronomique ne peut plus être une simple variable d'ajustement technique : elle est le socle de la souveraineté des nations sahéliennes. Cet ouvrage retrace la trajectoire de la science agronomique en Afrique de l'Ouest francophone - des stations expérimentales coloniales conçues pour l'extraction de valeur vers l'Europe jusqu'aux réseaux d'excellence contemporains portés par les Etats indépendants -, analyse l'émergence des Systèmes nationaux de recherche agronomique (SNRA), cartographie l'architecture institutionnelle de l'espace UEMOA et démontre que la fragmentation des efforts et la dépendance aux financements extérieurs restent les principaux obstacles à une souveraineté scientifique pleine et entière. L'auteur propose la création d'un Espace commun de recherche agronomique (ECRA-UEMOA) à l'horizon 2050, où convergeraient intelligence artificielle, édition génomique et savoirs endogènes.

Par Kossi Kini
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Kossi Kini

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Alimentation

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Nourrir 400 millions de Sahéliens en 2050

Kossi Kini

Paru le 25/06/2026

202 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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