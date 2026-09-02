Du virtuel au réel

Dans cet ultime tome, Lila nous fait vivre avec éclat l'apogée de la compétition e-sport ! Après les toutes premières sélections dans le confort de sa chambre, puis les qualifications régionales dans une salle entourée d'autres joueurs de Craftquest, Lila va passer l'été en mode " colonie de vacances geek ". Elle va suivre un entraînement quotidien intensif sous la houlette de célèbres streamers ! Non seulement elle va devoir surpasser sa timidité et vivre en communauté avec des passionnés de Craftquest tous plus déterminés les uns que les autres, mais en plus, sa progression en tant que joueuse sera retransmise chaque jour aux yeux du grand public. Chaque partie de Craftquest compte plus que jamais, la pression monte, et Lila va vite comprendre que, quoi qu'il arrive, c'est l'union qui fait la force.