Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Du virtuel au réel

Lucie Kosmala

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cet ultime tome, Lila nous fait vivre avec éclat l'apogée de la compétition e-sport ! Après les toutes premières sélections dans le confort de sa chambre, puis les qualifications régionales dans une salle entourée d'autres joueurs de Craftquest, Lila va passer l'été en mode " colonie de vacances geek ". Elle va suivre un entraînement quotidien intensif sous la houlette de célèbres streamers ! Non seulement elle va devoir surpasser sa timidité et vivre en communauté avec des passionnés de Craftquest tous plus déterminés les uns que les autres, mais en plus, sa progression en tant que joueuse sera retransmise chaque jour aux yeux du grand public. Chaque partie de Craftquest compte plus que jamais, la pression monte, et Lila va vite comprendre que, quoi qu'il arrive, c'est l'union qui fait la force.

Par Lucie Kosmala
Chez Casterman

|

Auteur

Lucie Kosmala

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du virtuel au réel par Lucie Kosmala

Commenter ce livre

 

Du virtuel au réel

Lucie Kosmala

Paru le 02/09/2026

288 pages

Casterman

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203300354
9782203300354
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.