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#Roman francophone

Run Posy Run

Cate C. Wells, Cate c Wells

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Quand la passion flirte avec la violence, personne n'en sort indemne... Posy Santoro croyait avoir laissé le pire derrière elle en trouvant refuge auprès de Dario Volpe, financier de l'ombre de la mafia italienne, aussi fascinant qu'insaisissable. Jusqu'au jour où une vidéo compromettante de son passé ressurgit. Sans lui laisser l'occasion de s'expliquer, Dario la brise, la renie et la chasse. Du jour au lendemain, Posy perd tout. Seule, sans argent, traquée dans un monde dont elle connaît trop bien les règles, elle n'a qu'un choix pour survivre : disparaître. Mais plus les jours passent, plus une certitude s'impose. Cette vidéo n'avait rien d'un accident. C'était un piège. De son côté, Dario comprend, trop tard, qu'il a été manipulé par ses rivaux. Une erreur qu'un homme comme lui ne laisse jamais impunie. A présent, il sait ce qu'il doit faire : retrouver Posy, et découvrir qui a osé jouer contre lui. Mais quand il la rattrapera, une chose sera différente : cette fois, Posy ne se laissera plus briser.

Par Cate C. Wells, Cate c Wells
Chez Hachette

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Auteur

Cate C. Wells, Cate c Wells

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Run Posy Run

Cate C. Wells, Cate c Wells

Paru le 12/08/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348955
9782017348955
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