Les nouvelles orientations du contrôle de gestion

Ce livre analyse le contrôle de gestion comme un mécanisme central de pilotage permettant à l'entreprise de maîtriser sa performance tout en s'adaptant à son environnement. L'auteur montre que le contrôle de gestion ne se limite ni au calcul des coûts ni au simple suivi budgétaire. II constitue un système global assurant la cohérence entre objectifs stratégiques et actions quotidiennes, le pilotage de la performance aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel, la régulation des écarts et l'apprentissage organisationnel, tout en intégrant les dimensions humaines et culturelles. A la fois théorique et pratique, l'ouvrage propose une vision systémique et stratégique du contrôle de gestion.