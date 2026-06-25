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Les nouvelles orientations du contrôle de gestion

Mamadou Lamine Goïta

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Ce livre analyse le contrôle de gestion comme un mécanisme central de pilotage permettant à l'entreprise de maîtriser sa performance tout en s'adaptant à son environnement. L'auteur montre que le contrôle de gestion ne se limite ni au calcul des coûts ni au simple suivi budgétaire. II constitue un système global assurant la cohérence entre objectifs stratégiques et actions quotidiennes, le pilotage de la performance aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel, la régulation des écarts et l'apprentissage organisationnel, tout en intégrant les dimensions humaines et culturelles. A la fois théorique et pratique, l'ouvrage propose une vision systémique et stratégique du contrôle de gestion.

Par Mamadou Lamine Goïta
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mamadou Lamine Goïta

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Contrôle de gestion

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Les nouvelles orientations du contrôle de gestion

Mamadou Lamine Goïta

Paru le 25/06/2026

250 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

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