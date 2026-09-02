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La boîte à outils de la Gestion des conflits

Arnaud Stimec, Jacques Salzer

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Les conflits en entreprise restent fréquents, les subir n'est pas une fatalité. Pour sortir des affrontements stériles, comment identifier le terreau sur lequel ils germent ? Peut-on maîtriser les émotions et les comportements qui les alimentent ? Quels sont les pièges et les blocages qui les aggravent ? Cette boîte à outils vous donne les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir66 OUTILS EN 9 OBJECTIFS - L'avant-conflit - Les causes fréquentes - Les excitants - Les acteurs dans le système - Des pièges - Des obstacles à dépasser - Les chemins de la résolution 1 : la maturation - Les chemins de la résolution 2 : comment dire ? - Les chemins de la résolution 3 : l'après-conflit6 VIDEOS D'APPROFONDISSEMENT - Les pleurs - La colère - La montée de l'escalade - Escalade et désescalade - L'assertivité : un dire entendable - Savoir expliquer son "non" Dans nos organisations comme dans nos relations, nous répondons instinctivement à la tension par les mêmes réflexes : attaquer, se défendre ou fuir. Avec cet ouvrage doté d'instruments concrets et immédiatement opérationnels, adoptez une approche résolument constructive en apprenant à résoudre les conflits depuis l'identification des premiers signes avant-coureurs jusqu'à la gestion de l'après-crise.

Par Arnaud Stimec, Jacques Salzer
Chez Dunod

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Auteur

Arnaud Stimec, Jacques Salzer

Editeur

Dunod

Genre

Gestion des ressources humaine

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La boîte à outils de la Gestion des conflits

Arnaud Stimec, Jacques Salzer

Paru le 02/09/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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