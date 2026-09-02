La boîte à outils de la Gestion des conflits

Les conflits en entreprise restent fréquents, les subir n'est pas une fatalité. Pour sortir des affrontements stériles, comment identifier le terreau sur lequel ils germent ? Peut-on maîtriser les émotions et les comportements qui les alimentent ? Quels sont les pièges et les blocages qui les aggravent ? Cette boîte à outils vous donne les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir66 OUTILS EN 9 OBJECTIFS - L'avant-conflit - Les causes fréquentes - Les excitants - Les acteurs dans le système - Des pièges - Des obstacles à dépasser - Les chemins de la résolution 1 : la maturation - Les chemins de la résolution 2 : comment dire ? - Les chemins de la résolution 3 : l'après-conflit6 VIDEOS D'APPROFONDISSEMENT - Les pleurs - La colère - La montée de l'escalade - Escalade et désescalade - L'assertivité : un dire entendable - Savoir expliquer son "non" Dans nos organisations comme dans nos relations, nous répondons instinctivement à la tension par les mêmes réflexes : attaquer, se défendre ou fuir. Avec cet ouvrage doté d'instruments concrets et immédiatement opérationnels, adoptez une approche résolument constructive en apprenant à résoudre les conflits depuis l'identification des premiers signes avant-coureurs jusqu'à la gestion de l'après-crise.