Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le petit Micro-entrepreneur 2027

Monique Sentey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 22 fiches pratiques, le Petit Micro-Entrepreneur fournit les notions et pratiques indispensables du régime de l'auto-entrepreneur, en présentant notamment : - le statut et le choix du régime - les aides à la création - les aspects sociaux et fiscaux - les formalités à respecter - la gestion de l'activité - le développement de l'activité - le parcours pratique de l'auto-entrepreneurPlus de 12 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------ ? Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une trenteine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Monique Sentey
Chez Dunod

|

Auteur

Monique Sentey

Editeur

Dunod

Genre

Création d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Micro-entrepreneur 2027 par Monique Sentey

Commenter ce livre

 

Le petit Micro-entrepreneur 2027

Monique Sentey

Paru le 02/09/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100896479
9782100896479
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.