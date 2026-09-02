Architecture et technologie des ordinateurs - 7e éd.

Comment passe-t-on d'un électron à Internet, d'un circuit logique à l'intelligence artificielle ? Pourquoi un processeur exécute-t-il des instructions ? Comment mémoire cache, périphériques, réseaux et logiciels forment-ils un système cohérent ? Comprendre l'architecture des ordinateurs, des circuits logiques et des systèmes d'exploitation, c'est acquérir une maîtrise durable des fondamentaux de l'informatique. Dans ce cours complet, progressif et solidement documenté, les étudiants en licence, BTS, IUT et en écoles d'ingénieurs exploreront la représentation de l'information, l'encodage, les circuits logiques, les composants électroniques, les mémoires et les processeurs, avant de poursuivre leur parcours vers les entrées/sorties, les réseaux, TCP/IP, les systèmes d'exploitation et les langages de programmation. Les chapitres consacrés au génie logiciel, aux bases de données, au multimédia, à Internet, à la sécurité informatique, à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle, actualisés dans cette 7eédition, replacent les technologies actuelles dans leurs principes concrets. Illustrations, exemples concrets, glossaire et exercices corrigés permettent de comprendre les enjeux pratiques de chaque niveau de l'architecture informatique.