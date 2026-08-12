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Le petit livre de Napoléon

David Chanteranne

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Quelle bataille vaut à Bonaparte d'être surnommé le "Petit Caporal" ? Que cherche ce jeune général en Egypte ? Qu'est-ce que le coup d'Etat du 18 brumaire ? Pourquoi se couronne-t-il lui-même empereur ? Qu'appelle-t-on la bataille des "Trois Empereurs" ? Napoléon voulait-il vraiment divorcer de Joséphine ? La Berezina est-elle une victoire ou une défaite ? Que sont les Cent-Jours ? Illustré de chromos, ce recueil raconte la vie et les réalisations de Napoléon (1769-1821) de sa Corse natale à Sainte-Hélène.

Par David Chanteranne
Chez Hachette

|

Auteur

David Chanteranne

Editeur

Hachette

Genre

Napoléon

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Le petit livre de Napoléon

David Chanteranne

Paru le 12/08/2026

176 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017234098
9782017234098
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