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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

D’Ebène & de marbre

Didier Amela, Philippe Delgleize

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En dépit des apparences, cet ouvrage es un récit inspiré d'une rencontre et d'une véritable amitié entre un Noir et un Blanc. Comme le souligne l'un des protagonistes dans l'une de ses lettres, "entre réalité et fiction, il y a le regard de celui qui la revit et qui la relit, ce qui fait toute la différence". Ce chassé-croisé épistolaire est surtout l'occasion, chose assez rare en littérature, de croiser les regards, avec bonhomie mais sans complaisance. C'est en devisant ainsi au hasard des thèmes abordés, qu'il s'agisse de la nourriture, des clichés, de la famille, du sexe même... que les points de vue noir et blanc de deux individus, amis de surcroît, se confrontent mais sans jamais s'affronter. Avec l'espoir que ce double regard, faussement ethnographique, puisse contribuer à plus de fraternité et de compréhension entre frères blancs et noirs, sans jamais se prendre au sérieux, mais avec, au contraire, le seul parti d'en rire, et, nous l'espérons, de vous contaminer... par sa "correspondance" !

Par Didier Amela, Philippe Delgleize
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Didier Amela, Philippe Delgleize

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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D’Ebène & de marbre

Didier Amela, Philippe Delgleize

Paru le 25/06/2026

134 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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Scannez le code barre 9782336613857
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