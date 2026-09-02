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Mercator

Arnaud Baynast, Julien Levy, Julien Lévy

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La nouvelle édition du Mercator, le livre de marketing le plus vendu en France, avec un contenu parfaitement à jour. Cette 14eédition intègre les évolutions les plus récentes du secteur, en particulier les bouleversements dus à l'intelligence artificielle. Elle répond aux nouveaux impératifs suivants : - Comment digitaliser une offre de produits et services plus rapidement grâce à l'IA ? - Quelle stratégie de distribution omnicanale déployer ? - Comment associer efficacement les dernières techniques de communication digitale (native advertising, achat programmatique, réseaux sociaux, etc.) en s'appuyant sur les intelligences artificielles génératives ? - Comment se repositionner face à l'arrivée des nouveaux intermédiaires ? - Quelles expertises développer dans l'entreprise au moment où l'IA et les IAG révolutionnent les pratiques de marketing ? Elle propose également une actualisation de toutes les données chiffrées, ainsi que des exemples et des visuels renouvelés. Le Mercator, c'est : - un style vivant et accessible, des rubriques qui animent les pages, toutes les illustrations en couleur ; - des exposés précis, des exemples concrets et des mini-cas ; - un lexique de plus de 500 termes français-anglais. Le Mercator s'appuie sur l'expertise des auteurs auprès de nombreuses organisations et se nourrit des stratégies et des meilleures pratiques actuelles des entreprises. Son contenu est résolument orienté vers l'action, ce qui en fait un support idéal pour les professionnels. Il permet de définir et de mettre en oeuvre une stratégie marketing à l'ère de l'IA. Il est également adapté aux étudiants en raison de sa dimension pédagogique, de la clarté de son propos et de la rigueur de son contenu. Il couvre tous les niveaux de cours de marketing. L'ouvrage est aussi enrichi de sa version E-book, et d'un site compagnon.

Par Arnaud Baynast, Julien Levy, Julien Lévy
Chez Dunod

|

Auteur

Arnaud Baynast, Julien Levy, Julien Lévy

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

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Mercator

Arnaud Baynast, Julien Levy, Julien Lévy

Paru le 02/09/2026

1004 pages

Dunod

58,00 €

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