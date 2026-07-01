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#Roman francophone

Les sorcières du Paris populaire

Eugénie Ducher

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Paris, 1680. Tandis que le Roi-Soleil illumine l'Europe, une autre réalité se terre dans l'obscurité des alcôves. Pour les femmes de ce siècle, la loi est une cage : un mariage est une condamnation sans appel et le "droit de correction" autorise les maris à briser les corps en toute impunité. Quand les tribunaux des hommes se murent dans le silence, il ne reste qu'une issue : la Justice de l'Ombre. L'auteure propose ici huit portraits romancés de femmes accusées de sorcellerie durant l'Affaire des Poisons. Entre vapeurs d'arsenic et secrets de plantes interdites, ces femmes courageuses et libres décident d'offrir aux opprimées l'unique arme qu'il leur reste. Un récit rythmé, intime et envoûtant qui redonne une voix à celles que le XVIIe siècle a voulu faire taire.

Par Eugénie Ducher
Chez Editions Douro

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Auteur

Eugénie Ducher

Editeur

Editions Douro

Genre

Romans historiques

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Les sorcières du Paris populaire

Eugénie Ducher

Paru le 01/07/2026

112 pages

Editions Douro

18,00 €

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