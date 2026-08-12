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#Roman francophone

My Dark Prince

Parker S. Huntington, L.j. Shen, L. J. Shen

ActuaLitté
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Plongez dans la trilogie Dark Prince Raod, avec My Dark Romeo (Tome 1), My Dark Desire (Tome 2) et My Dark Prince (Tome 3), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! La Belle au bois dormant s'est réveillée... dans un cauchemar. OLIVER Je n'ai pas l'habitude de piéger les femmes amnésiques dans le mariage, mais je suppose qu'il y a une première fois pour tout... Lorsque Briar, mon amour de jeunesse, revient dans ma vie, je n'ai plus le choix : nous devons commencer un nouveau chapitre de notre histoire restée inachevée. BRIAR Je suis sur le point d'épouser un monstre magnifique... Oliver prétend que nous sommes amoureux, mais nos baisers sont marqués par la haine et la luxure. Je ne me souviens pas comment nous en sommes arrivés là, mais je sais qu'il est mon ennemi. Et maintenant, je me retrouve coincée dans un véritable cauchemar.

Par Parker S. Huntington, L.j. Shen, L. J. Shen
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Parker S. Huntington, L.j. Shen, L. J. Shen

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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My Dark Prince

Parker S. Huntington, L.j. Shen, L. J. Shen

Paru le 12/08/2026

896 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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