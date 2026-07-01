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#Roman francophone

Putain de nuages

Corine Sylvia Congiu

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La chair sait autrement. Un amour qui déraille, une mémoire qui entaille, une famille qui défaille, un réel se fissure. Ce qui nous attache et nous défait. La famille, le désir, la peur, la honte, l'élan, le débordement, la chute. Une enfance se cabre. Entre le lien et la rupture vortex et éblouissements. Vertiges. Et le trop grand pour soi des idées qui nous guident. Au bord du corps, au bord du réel et de son effondrement des corps qui aiment, des corps qui s'ouvrent, se heurtent et basculent qui lâchent, qui flanchent, des corps qui s'abîment Entre quotidien et éblouissements, douceur et brutalité, poésie, humeur et humour, ici se dessine une cartographie intime : nos attachements, nos failles, nos tentatives pour tenir debout. Et toujours cette question : comment vivre pour ne rien regretter à l'heure de notre mort. "La vie, c'est grave" , pense la petite Jade, dans Je voudrais que tout commence.

Par Corine Sylvia Congiu
Chez Editions Douro

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Auteur

Corine Sylvia Congiu

Editeur

Editions Douro

Genre

Contes et nouvelles

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Putain de nuages

Corine Sylvia Congiu

Paru le 01/07/2026

196 pages

Editions Douro

20,00 €

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Scannez le code barre 9782384066230
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