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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Jean-Marc Le Bihan

André Morison

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Influencé par l'idéologie beatnik dans les années 60 et 70, André Morison partage son temps à cette époque entre voyages et boulots intermittents, quand il fait la connaissance du chanteur et poète Jean-Marc Le Bihan fin 1977. Cette rencontre changera sa trajectoire de vie. Jean-Marc chante dans la rue depuis 1975, et il le fera pendant quarante-quatre ans, par choix, mais pas que, se proclamant " Chanteur de ruines, Chanteur d'usines, Chanteur de salles et de cafés, Chanteur d'espoir, Chanteur blessé, Chanteur de cours et de basses-cours, Chanteur de rue, Chanteur tout court... ". Parallèlement, il fait de la scène et remplit les salles à Lyon ou à Bruxelles. Autour de lui règne une véritable effervescence créative et amicale, à laquelle l'auteur a participé, entre autres comme photographe (pour les affiches, la presse, les tracts...).

Par André Morison
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

André Morison

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Chanson française

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Jean-Marc Le Bihan

André Morison

Paru le 25/06/2026

310 pages

Editions L'Harmattan

32,00 €

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