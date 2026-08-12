Lady Liberty

1883. Charles, 14 ans, travaille sur le chantier de la statue de la Liberté, à Paris. Un soir, il observe un curieux manège autour de la statue et découvre un message caché dans les entrailles de la Dame de cuivre. Très vite, il comprend qu'un complot tente de ralentir le chantier - et peut-être même de le mettre en péril. Au même moment, on l'accuse, lui, d'avoir volé le carnet de Bartholdi, le sculpteur de la statue. Accompagné de Claudie, voleuse de rue, et de Valentine, la fille de Gustave Eiffel, Charles va tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence... et s'assurer que le chantier aille à son terme.