Liberté, vérité, démocratie

Ne peut-on plus rien dire ? Ou dit-on désormais n'importe quoi ? Jamais la liberté d'expression n'a été autant invoquée. Pourtant, le débat public semble traversé par un paradoxe : tandis que certains dénoncent une censure croissante, d'autres s'inquiètent de la prolifération des mensonges, des fake news et des contre-vérités. Que s'est-il donc passé dans nos démocraties ? En s'interrogeant sur les conditions d'émergence de ces discours, Arnaud Esquerre montre que le problème ne se réduit ni à une opposition entre censure et liberté, ni à la seule question de la vérité ou du mensonge. En analysant les transformations de la parole publique, des logiques marchandes aux espaces numériques, ce livre éclaire les tensions qui traversent aujourd'hui la liberté d'expression. Il montre que si la pluralité des points de vue est indispensable à la démocratie, celle-ci ne peut se passer d'une exigence commune de vérité en politique.