Une nouvelle est une maison dans laquelle on entre par effraction - en quatre mots, trois phrases, on se doit d'être dans le vif du sujet. Les Oaristys se composent de onze nouvelles, écrites de 1990 à 2000, dans divers lieux où l'auteure a vécu. Le lecteur découvre un certain Paris, Manhattan sous la canicule, Asilah (au sud de Tanger) au printemps, la Catalogne et les Pyrénées, l'Andalousie méditerranéenne et la Galice atlantique. Au centre du recueil, XXL ou l'histoire de l'Homme-poumon, un conte philosophique. Le trajet géographique se double d'un parcours mental : que ce soit pour Gabrielle, Evelyne, Kiki ou Roberta, vivre est un arbitrage difficile entre imaginaire et réalité, une navigation dont il faut sans cesse redresser la barre pour survivre. "Mes nouvelles sont comme la girouette d'un phare en mer, elles indiquent une terre où je suis passée dans ma longue navigation, puis j'ai levé l'ancre vers d'autres horizons... " Thérèse Fournier