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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Secret du glacier disparu

Michel Petit

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"Il y a sans doute autant de voies à explorer dans le domaine de la littérature de montagne que de voies à gravir dans le massif du Mont-Blanc". Michel Petit La famille Brenaz est installée dans un hameau de montagne, en Haute-Savoie. Au fil des décennies, ces paysans savoyards vont s'adapter aux changements technologiques, économiques et sociétaux qui ont considérablement transformé ce territoire. Les Brenaz sont toujours restés fidèles à un mode de vie proche de la nature montagnarde. De génération en génération se transmet une légende familiale à propos d'un ancêtre lointain disparu en montagne, ami du plus célèbre des alpinistes de l'époque. Près de deux siècles plus tard, le jeune Zian Brenaz part sur les traces de cet aïeul et embarque ses proches dans une incroyable aventure sur les sommets du Haut-Giffre.

Par Michel Petit
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Michel Petit

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Rhône-Alpes

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Le Secret du glacier disparu

Michel Petit

Paru le 25/06/2026

376 pages

Editions L'Harmattan

30,00 €

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