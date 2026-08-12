Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Bitter sweet love

Uoi Zumi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marié depuis deux ans, une femme et un travail dont tout le monde rêverait... La vie du professeur Yasuhiro était sans fausse note, à un détail près. Malgré tout l'amour qu'il porte à sa femme, il est frappé d'une dysfonction érectile qui l'angoisse particulièrement. Incapable de confier son secret à qui que ce soit, c'est un de ses collègues de travail, Mikitani, qui remarque sa détresse. Mais c'était sans s'imaginer que ses caresses provoqueraient chez lui autant d'excitation, comme si sa défaillance n'avait été qu'un mensonge... Cette relation interdite avec Mikitani est-elle un moyen de récupérer sa vie parfaite ? Un simple exutoire passionnel ? Ou plus encore... ? Un jeune collègue à l'air renfrogné X L'homme marié idéal Ce qui se trouve au-delà de l'interdit...

Par Uoi Zumi
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Uoi Zumi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bitter sweet love par Uoi Zumi

Commenter ce livre

 

Bitter sweet love

Uoi Zumi

Paru le 12/08/2026

192 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382766415
9782382766415
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.