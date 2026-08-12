Bitter sweet love

Marié depuis deux ans, une femme et un travail dont tout le monde rêverait... La vie du professeur Yasuhiro était sans fausse note, à un détail près. Malgré tout l'amour qu'il porte à sa femme, il est frappé d'une dysfonction érectile qui l'angoisse particulièrement. Incapable de confier son secret à qui que ce soit, c'est un de ses collègues de travail, Mikitani, qui remarque sa détresse. Mais c'était sans s'imaginer que ses caresses provoqueraient chez lui autant d'excitation, comme si sa défaillance n'avait été qu'un mensonge... Cette relation interdite avec Mikitani est-elle un moyen de récupérer sa vie parfaite ? Un simple exutoire passionnel ? Ou plus encore... ? Un jeune collègue à l'air renfrogné X L'homme marié idéal Ce qui se trouve au-delà de l'interdit...