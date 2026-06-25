La question de Dieu à partir de la crise négro-africaine

La Révélation de Dieu en Afrique est confrontée à plusieurs défis : le poids de l'histoire depuis la traite des Noirs jusqu'au néocolonialisme, les dérives et la perte des repères des Etats africains après les indépendances, la pauvreté, les guerres, le manque de volonté politique pour le changement et la reconstruction du continent... Ces défis font état d'une crise socio-culturelle, politico-économique et constituent, sur le plan théologique, le lieu où "le langage de la foi et l'évangile se réinventent chaque jour lorsque, brutalisés par le réel, ils sont convoqués à se prononcer par rapport aux drames de l'existence des hommes, au sein des territoires culturels qui sont les leurs". Ces défis ayant été pris en compte en théologie de la libération par Jean-Marc Ela et de la reconstruction par Godefroid Kä Mana, ce livre étudie et confronte leurs contributions théologiques face à la crise africaine afin d'en tirer une synthèse harmonieuse pour "dire Dieu dans un continent meurtri", c'est-à-dire, faire de la "théologie africaine pour temps de crise".