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Courges

180°C, Catherine Saunier-Talec

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Exit la soupe de potimarron ! Les courges méritent bien mieux que leur rôle d'éternel légume d'automne. Riches, colorées, surprenantes, elles se déclinent à l'infini : en apéritif, en plat, en dessert... et même en alternatives veggie bluffantes. Avec ce Petit Cahier 180 °C, redécouvrez ces trésors de saison et cuisinez-les comme jamais. - Un petit format, un maximum d'inspiration Un livre illustré, vif et ultra-pratique pour apprivoiser toutes les courges : butternut, potimarron, courge spaghetti, musquée... - 15 recettes créatives & illustrées Pour oublier la soupe du dimanche : Parmentier de canard au potimarron, Gnocchi de potimarron, sauce au bleu, Lasagne à la courge, champignons et aux 3 fromages, etc. - L'ingrédient star de la cuisine de saison Nourrissantes, économiques, locales et tendance : les courges séduisent de plus en plus les cuisiniers du quotidien et les foodies en quête de naturalité et de goût. Des recettes simples, originales et irrésistibles pour redonner aux courges la place qu'elles méritent.

Par 180°C, Catherine Saunier-Talec
Chez Hachette

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Auteur

180°C, Catherine Saunier-Talec

Editeur

Hachette

Genre

Légumes, champignons

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Courges

180°C, Catherine Saunier-Talec

Paru le 02/09/2026

48 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017909132
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