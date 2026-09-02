Exit la soupe de potimarron ! Les courges méritent bien mieux que leur rôle d'éternel légume d'automne. Riches, colorées, surprenantes, elles se déclinent à l'infini : en apéritif, en plat, en dessert... et même en alternatives veggie bluffantes. Avec ce Petit Cahier 180 °C, redécouvrez ces trésors de saison et cuisinez-les comme jamais. - Un petit format, un maximum d'inspiration Un livre illustré, vif et ultra-pratique pour apprivoiser toutes les courges : butternut, potimarron, courge spaghetti, musquée... - 15 recettes créatives & illustrées Pour oublier la soupe du dimanche : Parmentier de canard au potimarron, Gnocchi de potimarron, sauce au bleu, Lasagne à la courge, champignons et aux 3 fromages, etc. - L'ingrédient star de la cuisine de saison Nourrissantes, économiques, locales et tendance : les courges séduisent de plus en plus les cuisiniers du quotidien et les foodies en quête de naturalité et de goût. Des recettes simples, originales et irrésistibles pour redonner aux courges la place qu'elles méritent.