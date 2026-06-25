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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Plénitude

Cosimo Quaranta

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La direction verticale de l'Ascension du Ressuscité épouse la trajectoire la plus profonde du désir humain de bonheur et de plénitude. Mais en quel sens le Seigneur est-il monté au ciel, alors qu'aucune demeure physique du divin ne se trouve au-delà de la lune et des étoiles ? Pourquoi la mort du Maître a-t-elle engendré peur et désarroi, tandis que la conscience de son Ascension, pourtant marquée par une séparation corporelle définitive, a rendu aux disciples joie et force intérieure ? A travers une enquête terminologique, une exploration des traditions littéraires, une exégèse biblique rigoureuse et une attention constante à la vie du croyant, cet ouvrage propose une lecture théologique et anthropologique originale du mystère de l'Ascension.

Par Cosimo Quaranta
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Cosimo Quaranta

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Théologie

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Plénitude

Cosimo Quaranta

Paru le 25/06/2026

216 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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