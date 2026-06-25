Encadrer l’islam et lutter contre l’islamisme

L'exercice de la liberté de conscience et de culte emporte des conséquences sur la laïcité et sur l'ordre public. Ces deux notions sont granitiques. Cependant, avec l'apparition récente de nouvelles pratiques religieuses elles sont amenées à évoluer. Mais même en se transformant, elles entretiennent une relation difficile avec l'islam. Le débat qui s'anime est lié à la manière dont les pratiques de l'islam s'insèrent, ou pas, dans notre cadre juridique. Où s'arrête l'islam, où commence l'islamisme ? Ce sont bien des questions relatives aux libertés publiques et aux droits fondamentaux qui se jouent. La laïcité et l'ordre public participent à leur garantie, l'une en les protégeant, l'autre en les limitant. Une immersion dans l'évolution législative de la France va nous montrer que la laïcité protège l'islam et que l'ordre public lutte contre l'islamisme. Cet ouvrage a reçu le soutien de l'Institut d'étude des faits religieux et de l'Université d'Artois.