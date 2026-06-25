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Encadrer l’islam et lutter contre l’islamisme

Mélanie Trédez-Lopez, Dominique Lansiaux

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L'exercice de la liberté de conscience et de culte emporte des conséquences sur la laïcité et sur l'ordre public. Ces deux notions sont granitiques. Cependant, avec l'apparition récente de nouvelles pratiques religieuses elles sont amenées à évoluer. Mais même en se transformant, elles entretiennent une relation difficile avec l'islam. Le débat qui s'anime est lié à la manière dont les pratiques de l'islam s'insèrent, ou pas, dans notre cadre juridique. Où s'arrête l'islam, où commence l'islamisme ? Ce sont bien des questions relatives aux libertés publiques et aux droits fondamentaux qui se jouent. La laïcité et l'ordre public participent à leur garantie, l'une en les protégeant, l'autre en les limitant. Une immersion dans l'évolution législative de la France va nous montrer que la laïcité protège l'islam et que l'ordre public lutte contre l'islamisme. Cet ouvrage a reçu le soutien de l'Institut d'étude des faits religieux et de l'Université d'Artois.

Par Mélanie Trédez-Lopez, Dominique Lansiaux
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mélanie Trédez-Lopez, Dominique Lansiaux

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des religions

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Encadrer l’islam et lutter contre l’islamisme

Mélanie Trédez-Lopez, Dominique Lansiaux

Paru le 25/06/2026

206 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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