Un berger au grand coeur

En vacances dans le Jura, Elise, Romain et Marco font la connaissance d'Adrien, un jeune éleveur de brebis, et de son chien Alpha. Mais le berger australien a un comportement inhabituel. Souffrirait-il d'une maladie ? Les vétérinaires en herbe doivent s'en assurer ! La série pour tous les passionnés d'animaux ! - Une histoire inédite sur le berger australien. - Une maquette richement illustrée avec des photographies en couleur. - Comprend une fiche d'identité du berger australien, pour tout savoir sur cette race de chiens ! Dès 6 ans.