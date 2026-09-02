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Un berger au grand coeur

Pascal Ruter, Hachette Livre

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En vacances dans le Jura, Elise, Romain et Marco font la connaissance d'Adrien, un jeune éleveur de brebis, et de son chien Alpha. Mais le berger australien a un comportement inhabituel. Souffrirait-il d'une maladie ? Les vétérinaires en herbe doivent s'en assurer ! La série pour tous les passionnés d'animaux ! - Une histoire inédite sur le berger australien. - Une maquette richement illustrée avec des photographies en couleur. - Comprend une fiche d'identité du berger australien, pour tout savoir sur cette race de chiens ! Dès 6 ans.

Par Pascal Ruter, Hachette Livre
Chez Hachette

|

Auteur

Pascal Ruter, Hachette Livre

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un berger au grand coeur

Pascal Ruter, Hachette Livre

Paru le 02/09/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017392026
9782017392026
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