10 choses à faire avant mes 40 ans Tome 2 . Edition collector

Après dix longues années de célibat, Suzume Tôjô, quadragénaire, a enfin trouvé l'amour ! Et pas avec n'importe qui : il s'agit de Keishi Tanaka, un bel employé de dix ans son cadet. Le principal défi de ce chef d'équipe ? Garder une limite claire entre vie professionnelle et vie privée. Pour cela, les deux tourtereaux se fixent quatre règles : Règle numéro 1 : Garder la même distance qu'auparavant au bureau. Règle numéro 2 : Interdiction pour Keishi d'appeler Suzume par son prénom. Règle numéro 3 : Ne pas dévorer Keishi des yeux. Règle numéro 4 : S'ils arrivent à s'y tenir pendant une semaine, Keishi aura droit à une récompense. Suzume avait l'intention de les respecter à la lettre, mais l'affaire s'annonce plus compliquée que prévu ! Une histoire d'amour entre un bel employé et son supérieur plus âgé