Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

10 choses à faire avant mes 40 ans Tome 2 . Edition collector

Mamita

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après dix longues années de célibat, Suzume Tôjô, quadragénaire, a enfin trouvé l'amour ! Et pas avec n'importe qui : il s'agit de Keishi Tanaka, un bel employé de dix ans son cadet. Le principal défi de ce chef d'équipe ? Garder une limite claire entre vie professionnelle et vie privée. Pour cela, les deux tourtereaux se fixent quatre règles : Règle numéro 1 : Garder la même distance qu'auparavant au bureau. Règle numéro 2 : Interdiction pour Keishi d'appeler Suzume par son prénom. Règle numéro 3 : Ne pas dévorer Keishi des yeux. Règle numéro 4 : S'ils arrivent à s'y tenir pendant une semaine, Keishi aura droit à une récompense. Suzume avait l'intention de les respecter à la lettre, mais l'affaire s'annonce plus compliquée que prévu ! Une histoire d'amour entre un bel employé et son supérieur plus âgé

Par Mamita
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Mamita

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 10 choses à faire avant mes 40 ans Tome 2 . Edition collector par Mamita

Commenter ce livre

 

10 choses à faire avant mes 40 ans Tome 2 . Edition collector

Mamita

Paru le 12/08/2026

224 pages

Boy's Love Editions

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382766231
9782382766231
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.