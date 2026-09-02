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Toy Story 5, Tome 02 - Un duo parfait

Disney

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Résumé Buzz le ranger de l'espace et Jessie la cow-girl forment un formidable duo. Mais l'arrivée d'une nouvelle tablette dans la chambre de Bonnie chamboule tout... L'avenir des jouets serait-il menacé ? Séparés malgré eux, Buzz et Jessie devront agir chacun de leur côté pour protéger leur petite fille... et se retrouver ! Prolongez la magie des films Toy Story ! - Des histoires mettant en scène les personnages et lieux emblématiques de la franchise ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Toy Story 5, Tome 02 - Un duo parfait

Disney

Paru le 02/09/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017391579
9782017391579
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