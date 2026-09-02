Toy Story 5, Tome 02 - Un duo parfait

Résumé Buzz le ranger de l'espace et Jessie la cow-girl forment un formidable duo. Mais l'arrivée d'une nouvelle tablette dans la chambre de Bonnie chamboule tout... L'avenir des jouets serait-il menacé ? Séparés malgré eux, Buzz et Jessie devront agir chacun de leur côté pour protéger leur petite fille... et se retrouver ! Prolongez la magie des films Toy Story ! - Des histoires mettant en scène les personnages et lieux emblématiques de la franchise ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.