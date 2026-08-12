L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 7

"Quand on aura fini notre tour du monde, on se mariera." C'est avec cet objectif en tête que Mitsuki et Asahi sont partis en voyage. Après les Etats-Unis, ils se dirigent vers le Canada pour retrouver leurs amis, puis reprennent l'avion vers l'Australie pour visiter leur tout dernier pays, saisis par une étrange mélancolie en voyant leur grande épopée sur le point de prendre fin. Les deux hommes parviendront-ils à respecter la promesse qu'ils se sont faite avant leur départ ? Découvrez le dernier volume d'un voyage en amoureux qui aura changé leur vie entière !