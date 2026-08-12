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L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 7

Mone Sorai

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"Quand on aura fini notre tour du monde, on se mariera." C'est avec cet objectif en tête que Mitsuki et Asahi sont partis en voyage. Après les Etats-Unis, ils se dirigent vers le Canada pour retrouver leurs amis, puis reprennent l'avion vers l'Australie pour visiter leur tout dernier pays, saisis par une étrange mélancolie en voyant leur grande épopée sur le point de prendre fin. Les deux hommes parviendront-ils à respecter la promesse qu'ils se sont faite avant leur départ ? Découvrez le dernier volume d'un voyage en amoureux qui aura changé leur vie entière !

Par Mone Sorai
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Mone Sorai

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 7

Mone Sorai

Paru le 12/08/2026

220 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382766194
9782382766194
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