L'étranger du zéphyr Tome 6 . Edition limitée

Mio et Shun ont déménagé à Tokyo et entament une nouvelle vie là-bas. Shun, qui a délaissé son travail d'écrivain, se retrouve un jour face à face avec son ancienne éditrice... Celle-ci en profite pour lui présenter son nouveau responsable, Fukuchi , malgré tout, Shun n'est toujours pas très motivé à l'idée de reprendre l'écriture. Lorsque Kusano, le passionné de chevaux, décide d'emmener Mio à l'hippodrome pour assister à des courses hippiques, Shun décide de se joindre à eux et invite également Fukuchi. Tous quatre passent alors une journée hors du commun qui restera gravée dans leur mémoire...