Cupidon sur mon palier

Un soir, alors que Kagami avait réservé la compagnie d'un escorte, c'est un charmant et jeune étudiant appelé Minato qui se présente à sa porte. Mais les réjouissances furent de courtes durées pour Kagami, car il réalisa que Minato n'était qu'un simple livreur s'étant trompé de client. Loin d'être découragé par cette nouvelle, Kagami tente une boutade en embrassant soudainement ce garçon qu'il trouve très séduisant. Peu après, alors qu'il croyait à une rencontre fortuite et éphémère, c'est à nouveau devant sa porte que se retrouve Minato lors d'une livraison. Excité par cet heureux hasard, Kagami va petit à petit tomber sous le charme de cet adorable et honnête garçon... !