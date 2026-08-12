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Cupidon sur mon palier

Hi Calo

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Un soir, alors que Kagami avait réservé la compagnie d'un escorte, c'est un charmant et jeune étudiant appelé Minato qui se présente à sa porte. Mais les réjouissances furent de courtes durées pour Kagami, car il réalisa que Minato n'était qu'un simple livreur s'étant trompé de client. Loin d'être découragé par cette nouvelle, Kagami tente une boutade en embrassant soudainement ce garçon qu'il trouve très séduisant. Peu après, alors qu'il croyait à une rencontre fortuite et éphémère, c'est à nouveau devant sa porte que se retrouve Minato lors d'une livraison. Excité par cet heureux hasard, Kagami va petit à petit tomber sous le charme de cet adorable et honnête garçon... !

Par Hi Calo
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Hi Calo

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Cupidon sur mon palier

Hi Calo

Paru le 12/08/2026

208 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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