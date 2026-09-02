36 cartes pour explorer les mystères de nos relations Parce que le domaine relationnel est sans doute celui qui nécessite le plus notre intuition, l'oracle Amore est entièrement consacré aux liens qui nous unissent. Cet oracle inspirant nous guide au gré des subtilités de nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses ou professionnelles. Rencontre, amitié, colère, abondance... , chacune des 36 cartes porte un message clair pour mieux repérer nos liens toxiques, guérir nos blessures et aller vers le meilleur. Ce coffret contient : 36 cartes magnifiquement illustrées et un livret d'accompagnement en couleurs.