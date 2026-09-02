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Oracle Amore

Julia Boschiero, Sandrine Fourrier

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36 cartes pour explorer les mystères de nos relations Parce que le domaine relationnel est sans doute celui qui nécessite le plus notre intuition, l'oracle Amore est entièrement consacré aux liens qui nous unissent. Cet oracle inspirant nous guide au gré des subtilités de nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses ou professionnelles. Rencontre, amitié, colère, abondance... , chacune des 36 cartes porte un message clair pour mieux repérer nos liens toxiques, guérir nos blessures et aller vers le meilleur. Ce coffret contient : 36 cartes magnifiquement illustrées et un livret d'accompagnement en couleurs.

Par Julia Boschiero, Sandrine Fourrier
Chez Hachette

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Auteur

Julia Boschiero, Sandrine Fourrier

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

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Oracle Amore

Julia Boschiero, Sandrine Fourrier

Paru le 02/09/2026

160 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017370406
9782017370406
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