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Droit constitutionnel

Philippe Blachèr

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Les indispensables mémentos de l'étudiant pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit ! Cet ouvrage présente les éléments fondamentaux du droit constitutionnel enseignés dans les facultés de droit et dans les instituts d'études politiques. Il s'attache à exposer la théorie générale de la Constitution dans une perspective historique et avec le souci d'actualisation des problématiques. Ensuite, il aborde les grands régimes politiques étrangers. Enfin, il décrit les institutions politiques de la Ve République. A jour des dernières réformes constitutionnelles, il permet ainsi à ses lecteurs de (re)découvrir la matière et d'aborder les grandes questions qui seront vues en cours ou en travaux dirigés de droit constitutionnel. PLAN DE L'OUVRAGE Chapitre préliminaire : Faire du droit constitutionnel. 1. La notion de Constitution. 2. Les régimes politiques européens : des démocraties parlementaires. 3. La justice constitutionnelle. 4. Deux régimes singuliers : l'Angleterre et les Etats-Unis. 5. Les évolutions du droit constitutionnel français. 6. La naissance de la Ve République. 7. Le président de la République. 8. Le gouvernement. 9. Le Parlement. 10. La réforme constitutionnelle. Philippe Blachèr est professeur à l'université de Lyon 3 (Jean-Moulin).

Par Philippe Blachèr
Chez Hachette

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Auteur

Philippe Blachèr

Editeur

Hachette

Genre

Droit constitutionnel

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Droit constitutionnel

Philippe Blachèr

Paru le 02/09/2026

160 pages

Hachette

11,90 €

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