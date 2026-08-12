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Winnie l'Ourson

Disney

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Toute l'histoire du film Winnie l'Ourson dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Dans la Forêt des Rêves Bleus, les journées de Winnie commencent souvent de la même manière : par un délicieux pot de miel. Mais ce jour-là, l'ourson n'en a plus une goutte ! Rien ne va non plus pour le pauvre Bourriquet, qui a perdu sa queue. Alors qu'ils mènent l'enquête avec leurs amis, la découverte d'un message de Jean-Christophe les inquiètent et les poussent à partir à sa recherche...

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Winnie l'Ourson

Disney

Paru le 12/08/2026

96 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017376071
9782017376071
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