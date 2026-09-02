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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'Infâme et le Déviant

Robert Rath

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Trazyn l'Infini et Orikan le Devin se haïssent. Orikan est un maître astromancien, qui ne saurait se contenter de simplement observer l'avenir quand l'opportunité de le façonner est à sa portée. Trazyn est un historien egocentrique et importun, qui n'hésite pas à extraire et voler au présent individus et événements pour les ajouter à sa collection et les exposer dans son musée personnel. Leur rivalité a duré des millénaires, a détruit des mondes, et a défini leur immortalité. Lorsque la déchirure de la Grande Faille ramène dans l'espace réel un monde mystérieux issu droit du passé des Nécrons, Trazyn pressent une opportunité. C'est là non seulement une chance de se réconcilier avec l'amer Orikan, mais aussi la possibilité de découvrir le destin de la dernière expédition envoyée sur la planète Amenthis, corrompue par le Chaos. Quelles horreurs du passé vont-ils exhumer de ses profondeurs, et quel impact auront leurs découvertes sur le futur ?

Par Robert Rath
Chez Games Workshop

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Auteur

Robert Rath

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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L'Infâme et le Déviant

Robert Rath

Paru le 02/09/2026

Games Workshop

16,00 €

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