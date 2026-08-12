Les enquêtes d'Arsène Malin et Hercule Noirot

Un livre de 48 pages proposant une grande enquête à résoudre en compagnie de 2 détectives : Arsène Malin (un chien) et Hercule Noirot (un chat), de l'agence Atout-Flair. 10 suspects sont présentés sur les rabats avant et arrière du livre. Grâce à un bon sens de l'observation, il va falloir les éliminer un par un, jusqu'à trouver le coupable. Dans chaque double page, l'enfant aura à résoudre toutes sortes d'énigmes et casse-tête. Histoire : les Londoniens sont déboussolés ! La petite aiguille de Big Ben a été dérobée dans la nuit, alors que la rénovation de la célèbre horloge venait tout juste d'être achevée. Arsène et Hercule, en vacances dans la capitale anglaise, se lancent dans l'enquête.