Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Les enquêtes d'Arsène Malin et Hercule Noirot

Laurent Audouin, Sandra Collet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre de 48 pages proposant une grande enquête à résoudre en compagnie de 2 détectives : Arsène Malin (un chien) et Hercule Noirot (un chat), de l'agence Atout-Flair. 10 suspects sont présentés sur les rabats avant et arrière du livre. Grâce à un bon sens de l'observation, il va falloir les éliminer un par un, jusqu'à trouver le coupable. Dans chaque double page, l'enfant aura à résoudre toutes sortes d'énigmes et casse-tête. Histoire : les Londoniens sont déboussolés ! La petite aiguille de Big Ben a été dérobée dans la nuit, alors que la rénovation de la célèbre horloge venait tout juste d'être achevée. Arsène et Hercule, en vacances dans la capitale anglaise, se lancent dans l'enquête.

Par Laurent Audouin, Sandra Collet
Chez Hachette

|

Auteur

Laurent Audouin, Sandra Collet

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enquêtes d'Arsène Malin et Hercule Noirot par Laurent Audouin, Sandra Collet

Commenter ce livre

 

Les enquêtes d'Arsène Malin et Hercule Noirot

Laurent Audouin, Sandra Collet

Paru le 12/08/2026

48 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017359340
9782017359340
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.