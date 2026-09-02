Blade & Bastard T04

Lors d'une de leurs expéditions, Iarumas et son groupe ramènent du donjon les restes d'une jeune fille qui parvient à être ressuscitée. Cette dernière, nommée Belkanan, leur apprend alors être une mage débutante qui a eu le malheur de croiser la route d'un dragon de feu qui n'aurait jamais dû se trouver dans les niveaux superficiels, et qui a massacré son groupe entier. Bien décidée à effacer cet échec, la jeune fille fait le serment de vaincre ce terrible monstre, mais la route s'annonce longue et semée d'embûches... Une aventure au coeur des ténèbres par les auteurs de Goblin Slayer et de Granblue Fantasy.