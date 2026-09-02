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Blade & Bastard T04

Kumo Kagyu

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Lors d'une de leurs expéditions, Iarumas et son groupe ramènent du donjon les restes d'une jeune fille qui parvient à être ressuscitée. Cette dernière, nommée Belkanan, leur apprend alors être une mage débutante qui a eu le malheur de croiser la route d'un dragon de feu qui n'aurait jamais dû se trouver dans les niveaux superficiels, et qui a massacré son groupe entier. Bien décidée à effacer cet échec, la jeune fille fait le serment de vaincre ce terrible monstre, mais la route s'annonce longue et semée d'embûches... Une aventure au coeur des ténèbres par les auteurs de Goblin Slayer et de Granblue Fantasy.

Par Kumo Kagyu
Chez Pika Edition

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Auteur

Kumo Kagyu

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Blade & Bastard T04

Kumo Kagyu

Paru le 10/09/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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