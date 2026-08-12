Les Seigneurs du Sang

"Découvrez les secrets de la malédiction de la Rage Noire dans cette sélection de récits des Blood Angels. Baal est assiégée. Les vrilles tentaculaires de la flotte-ruche Léviathan ont atteint le système d'origine des fils de Sanguinius. Le Commandeur Dante en appelle à tous les chapitres successeurs de la Neuvième Légion, pour empêcher le Grand Dévoreur de consumer le monde chapitral des Blood Angels. Mais pour pouvoir vaincre les insidieux xenos, les fils de Sanguinius vont devoir faire face à l'ennemi intérieur, l'anomalie : la Tare. La Soif Rouge et la Rage Noire menacent chacun d'entre eux, une malédiction qu'ils ne peuvent surmonter que dans la mort. Dante pourra-t-il defender l'Impérium Nihilus des ennemis les plus nombreux qu'ils aient eu à affronter pour défendre leur monde ? Ou les fils de Sanguinius sont-ils voués à succomber à l'Ombre dans leur sang ? Ce recueil par Guy Haley rassemble les romans Dante, La Dévastation de Baal, L'Ombre dans le Sang et Astorath : Ange de Miséricorde avec la nouvelle Le Rédempteur. ".