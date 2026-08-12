L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 6

Asahi et Mitsuki continuent leur tour du monde ! Après avoir visité le Mexique, les deux hommes se dirigent à présent vers les Etats-Unis. Dans le désert de White Sands, ils font la rencontre d'un enfant perdu... Asahi, qui a commencé à accepter l'idée du mariage, se demande soudain, en voyant Mitsuki prendre soin du garçon, s'il n'est pas en train de lui voler une partie de son futur... Replongez dans un voyage rempli d'amour et d'aventure, d'un bout à l'autre des Etats-Unis !