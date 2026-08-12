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L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 6

Mone Sorai

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Asahi et Mitsuki continuent leur tour du monde ! Après avoir visité le Mexique, les deux hommes se dirigent à présent vers les Etats-Unis. Dans le désert de White Sands, ils font la rencontre d'un enfant perdu... Asahi, qui a commencé à accepter l'idée du mariage, se demande soudain, en voyant Mitsuki prendre soin du garçon, s'il n'est pas en train de lui voler une partie de son futur... Replongez dans un voyage rempli d'amour et d'aventure, d'un bout à l'autre des Etats-Unis !

Par Mone Sorai
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Mone Sorai

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 6

Mone Sorai

Paru le 12/08/2026

178 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382766187
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