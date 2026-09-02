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Les cent vues d'Utagawa Tome 3

Akimi Yoshida

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Kazuki découvre malgré lui les problèmes familiaux de son ami d'enfance Rui, ainsi que ses sentiments pour une certaine personne. Alors qu'il s'apprête à participer au renvoi des flammes , de mystérieuses lettres calomnieuses commencent à circuler... Qui se cache derrière tout cela ? C'est un immense plaisir d'accueillir de nouveau Akimi Yoshida avec Les Cents Vues d'Utagawa, sa toute dernière oeuvre en date. Le récit se déroule dans le même univers que Kamakura Diary, sans en être un dérivé. L'histoire suit Kazuki, apprenti préposé aux bains dans une auberge, où il vit avec son petit frère Mamoru. Autour d'eux gravitent des adultes dont les failles et les passés complexes se dévoilent peu à peu. Yoshida explore avec finesse l'amitié, les premiers émois et les liens tissés dans l'enfance, notamment avec Tae, la petite-fille de l'aubergiste, revenue s'installer au village. Fidèle au style de l'autrice, le quotidien y est décrit avec une douceur qui laisse transparaître drames intimes et émotions intenses. Un titre subtil et profondément humain, qui enrichit magnifiquement l'univers de Yoshida dans notre catalogue.

Par Akimi Yoshida
Chez Panini France

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Auteur

Akimi Yoshida

Editeur

Panini France

Genre

Josei/femme

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Les cent vues d'Utagawa Tome 3

Akimi Yoshida trad. Jean-Baptiste Bondis

Paru le 02/09/2026

192 pages

Panini France

8,29 €

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