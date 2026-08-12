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Droit des affaires DCG 2

Elise Grosjean-Leccia, Elise Grosjean-Leccia

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Par Elise Grosjean-Leccia, Elise Grosjean-Leccia
Chez Dunod

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Auteur

Elise Grosjean-Leccia, Elise Grosjean-Leccia

Editeur

Dunod

Genre

DCG2 Droit des sociétés

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Droit des affaires DCG 2

Elise Grosjean-Leccia, Elise Grosjean-Leccia

Paru le 12/08/2026

112 pages

Dunod

13,90 €

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Scannez le code barre 9782100892228
9782100892228
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