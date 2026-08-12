Droit des affaires DCG 2

A jour de la réforme 2026-2027 ! Recentrez-vous sur le droit des affaires à travers les fondamentaux du droit commercial réorganisés par compétence. Découvrez les nouveautés en matière de contrat de bail commercial et distinguez plus clairement le statut social des dirigeants. Des fiches détachables 100 % conformes au programme 100 % conformes au programme de DCG et aux guides pédagogiques, les fiches de révision Dunod sont détachables pour des utilisations variées (glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter partout...). Vous y découvrirez : - l'essentiel du cours (définitions, exemples, mini-cas chiffrés, etc.) ; - les compétences et savoirs associés ; - des synthèses visuelles (schémas, tableaux) pour une mémorisation facilitée ; - les conseils des auteurs, membres des jurys d'examen (" Le + de l'expert ").