Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Nous sommes Venom (Nouvelle édition)

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lors des premières Guerres Secrètes, Peter Parker a fait l'acquisition d'un nouveau costume pour Spider-Man : noir et obéissant au moindre de ses ordres. Mais il s'agissait en réalité d'un symbiote, qui s'est depuis allié à d'autres hôtes, à commencer par l'ex-journaliste Eddie Brock, pour devenir Venom. D'ennemi juré de Spider-Man à antihéros préféré des fans, retraçons la carrière de ce terrifiant personnage. Alors que Spider-Man et Venom s'élancent dans un crossover en deux volumes ce mois-ci (à lire dans DEATH SPIRAL), nous vous proposons une nouvelle édition (avec coffret) de l'anthologie consacrée au dangereux symbiote devenu héros.

Par Collectif
Chez Panini France

|

Auteur

Collectif

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous sommes Venom (Nouvelle édition) par Collectif

Commenter ce livre

 

Nous sommes Venom (Nouvelle édition)

Collectif

Paru le 02/09/2026

320 pages

Panini France

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039148955
9791039148955
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.