Le scooter à mamies

Les Grands-mères sont de retour... pour notre plus grand bonheur ! - Une histoire où retrouver l'humour et la tendresse de l'univers de Bluey - Un album dans lequel on rencontre une vraie grand-mère pas commode et de fausses grands-mères hilarantes Résumé : Bluey, Bingo et Muffi profitent d'un vide-grenier organisé par Doreen pour jouer au Scooter à Mamies. Que fera Muffin quand une grand-mère grincheuse lui proposera de l'acheter ? Dès 3 ans.